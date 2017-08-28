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Крупнейшему банку Крыма отключили систему SWIFT-платежей

28.08.2017 12:40

Без подключения к системе SWIFT финучреждения не могут совершать международные расчеты

Российские банки SWIFT

Крупнейшему банку Крыма отключили систему SWIFT-платежей. Фото: cdn.vdmsti.ru

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и «Темпбанк» отключили от системы SWIFT-платежей из-за санкций, вследствие чего банки не смогут совершать международные расчеты. В частности, компания Finastra, которая предоставляет программное обеспечение для работы банков с международной системой SWIFT, отказалась продолжать сотрудничество с двумя указанными финучреждениями.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В то же время, в Finastra уточнили, что будут продолжать сотрудничество с другими российскими банками, на которые не распространяются санкции.

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Ранее сообщалось о том, что российские банки внедряют Apple, Samsung и Android Pay в банкоматах. В течение первых двух месяцев после запуска банкоматы будут принимать только карты Сбербанка, но позже список кредитных организаций расширится.

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По материалам hromadske.ua

Рубрики: SWIFTБанкиНовости
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