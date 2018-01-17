Крупнейший банк Японии создаст криптовалюту, подкрепленную иеной

Банк уже подал соответствующую заявку в японское Агентство по финансовым услугам (FSA)

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) планирует запустить подкрепленную иеной монету, собственную криптобиржу и сервис раздельных биткоин-аккаунтов для клиентов других площадок.

Планируется, что криптовалюта MUFG Coin изначально будет подкреплена японской иеной и привязана к ней в соотношении 1:1, однако впоследствии курс монеты может измениться. По мнению банкиров, такой подход поможет сгладить резкие скачки цены, благодаря чему клиенты будут более охотно пользоваться ей для повседневных покупок и других расчетов.

Кроме того, банк работает над собственным сервисом для криптовалютных трейдеров MUFG Trust, который позволит вести торги без необходимости передачи своих средств под контроль бирж. Это должно обезопасить деньги клиентов в случае взлома или банкротства площадок. Сервис также будет отслеживать и отмечать подозрительную активность на аккаунте.

Первое время MUFG Trust будет доступен только для биткоина. Запуск намечен на апрель 2018 года или как только FSA признает биткоин активом, который разрешено отдавать под управление трастов. Запуск биржи планируется в этом фискальному году.

Стоит отметить, что торги криптовалютами набирают в стране все большую популярность. Как показало недавнее исследование, большинство криптотрейдеров в мире — японцы в возрасте от 30 до 50 лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники начали продавать фейковую криптовалюту от Telegram. При этом никаких официальных сообщений от Telegram о старте продаж не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальная криптобиржа объявила о закрытии

По материалам forklog.com