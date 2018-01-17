Скандальная криптобиржа объявила о закрытии

BitConnect обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг
Криптовалютный проект BitConnect объявил о закрытии своей программы кредитования и криптобиржи.
Согласно сообщению на сайте проекта, кредитные услуги уже недоступны, а обменная платформа закроется через 5 дней. К этому привел ряд факторов, включая постановления регуляторов. Они заявили, что биржа занималась продажей незарегистрированных ценных бумаг.
BitConnect ранее обвиняли в организации схемы Понци. Проект также неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны основателя Ethereum Виталика Бутерина.
Тем не менее, несмотря ни на что проект продолжит проведение своего ICO и планирует создать альтернативный обменник для токена BitConnect.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Китае заблокируют доступ ко всем криптотрейдинговым платформам. Китай снова активизировал свою борьбу с торговлей криптовалютами.
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По материалам coindesk.com