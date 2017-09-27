Крупнейший порт Европы открыл исследовательскую блокчейн-лабораторию

BlockLab будет заниматься прикладными исследованиями технологии распределенного реестра

Голландский порт Роттердам — крупнейший порт в Европе — запустил исследовательскую лабораторию, посвященную технологии блокчейн.

Задуманная как «центр знаний для регионального частного сектора» и ориентированная на прикладные исследования, так называемая лаборатория «BlockLab», создана совместными усилиями муниципалитета Роттердама и властей порта, чтобы исследовать потенциал технологии блокчейн с целью более эффективной организации портовой логистики.

Согласно пресс-релизу, одним из первых проектов лаборатории станет запуск приложения blockchain, созданного в партнерстве с компанией по разработке облачного программного обеспечения Exact и банка ABN AMRO, для содействия фондовому финансированию в секторе логистики порта.

Однако, не все проекты BlockLab будут направлены на усовершенствование портовой логистики. В лаборатории также будут изучать потенциал технологии блокчейн для сферы возобновляемой энергетики, в частности, для построения «умных микросетей».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Япония будет использовать блокчейн в сфере возобновляемой энергетики. Домохозяйства в Японии смогут делиться электроэнергией, генерируемой альтернативными источниками, благодаря технологии блокчейн.

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По материалам coindesk.com