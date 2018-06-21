Основатель криптовалюты сбежал из страны и присвоил более $21 млн

Стало известно, что турецкая криптовалюта Turcoin, продажи которой начались в октябре 2017 года, оказалась инвестиционной аферой, работающей по схеме Понци. Раскрыть это удалось после того, как ее основатель покинул страну, забрав с собой 100 млн турецких лир (более $21 млн), инвестированных в цифровую валюту 10 тыс человек. Об этом сообщило издание Turkish Minute.

Однако Ahval News пишет, что руководитель кипрской компании, основавший первую в Турции криптовалюту, увез с собой намного больше денег — 1 млрд турецких лир ($212 млн).

Turcoin была запущена стамбульской компанией Hipper, основанной Мухаммедом Сатироглу и Садуном Кайей в 2017 году. По их словам, альткоин должен был стать «национальной криптовалютой», даже если правительство Турции никогда не признало бы ее.

По информации Turkish Minute, с целью продвижения криптовалюты была организована масштабная вечеринка с участием турецких знаменитостей. Так, первые вкладчики получили роскошные автомобили от компании. Это было сделано чтобы привлечь больше людей к инвестированию в Turcoin.

один из участников мероприятия от Hipper



Каждый новый вкладчик приносил больше дохода тому человеку, который его пригласил — по такой схеме работала финансовая пирамида. В начале июня инвесторы перестали получать выплаты, и на колл-центр в Стамбуле обрушился ряд звонков, на которые никто не отвечал. Люди начали подозревать, что их обманули.

Мухаммед Сатироглу

сооснователь Hipper

Члены Hipper подали против Кайи уголовную жалобу, в которой обвинили его в краже 100 млн турецких лир.

Кан Окар, один из пользователей Twitter, написал в соцсети, что для него не было неожиданностью то, что Turcoin — финансовая пирамида. По его словам, основатели криптовалюты покинули страну и прихватили с собой около $200 млн.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалютная биржа Bithumb пострадала от взлома. Хакеры похитили из платформы 35 млрд южнокорейских вон (примерно $31 млн). Руководство площадки пообещало, что все потери пользователей будут возмещены.

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По материалам ambcrypto.com.