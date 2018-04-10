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PaySpaceMagazine

Крупного производителя POS-терминалов выкупит частная компания

10.04.2018 13:07

Названа сумма сделки по покупке крупной компании Verifone

Крупного производителя POS-терминалов выкупит частная компания. Фото: nj.com

Известного производителя POS-терминалов Verifone выкупит частное акционерное общество Francisco Partners. Сумма сделки составит $3,4 млрд.

По условиям соглашения, акционеры Verifone получат $23,04 за каждую обыкновенную акцию компании.

Интерес инвесторов к Verifone объясняется тем, что компания стремится развить свой бизнес от просто поставщика аппаратного обеспечения до коммерческого партнера для своей клиентской базы. В настоящее время около 30 млн POS-терминалов Verifone установлены в более чем 150 компаниях.

Преобразование Verifone из поставщика оборудования в лучшего в своем классе поставщика платежных и коммерческих решений только начинается. Мы стремимся поддержать эволюцию компании
Джейсон Брейн
партнер в Francisco Partners

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов. Первоначально POS-терминалы появятся в наиболее загруженных отделениях.

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По материалам finextra.com

Рубрики: POS-терминалыVeriFoneКомпанииНовости
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