Украинским торговцам стали доступны бесконтактные картридеры

Стартовали продажи мобильных терминалов MOSST Reader

Компания MOSST сегодня официально объявила о старте продаж мобильных терминалов, которые призваны упростить прием платежей в торговых точках. MPOS устройство позволит принимать к оплате карты, имея при себе только смартфон. Такое решение хорошо подходит для небольших магазинов и передвижных торговых точек.

Торговцу нужно только подключить терминал к телефону по Bluetooth, ввести сумму покупки на экране своего гаджета, а после того, как покупатель совершит транзакцию, отправить ему чек на e-mail или в SMS.

Гаджет совместим с платформами iOS и Android. Стоимость устройства составляет 3 тыс грн, а ежемесячная абонплата отсутсвует. Вместо с каждой транзакции взимается 2,75%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что производитель платежных терминалов Ingenico предложил торговцам использовать решение PIN-on-Glass. Оно позволит потребителям вставлять свои карты в компактный картридер и вручную вводить PIN-код на персональном мобильном устройстве продавца.