Крупный американский банк случайно раскрыл конфиденциальные данные клиентов

Допущенная сторонней юридической фирмой ошибка привела к утечке информации о богатейших клиентах банка

Адвокат бывшего сотрудника банка запросил у Wells Fargo необходимые в иске о диффамации письма и документы. Однако в юридической фирме Bressler, Amery & Ross, нанятой банком, допустили ошибку и послали адвокату компакт-диск, на котором оказались не только запрашиваемые данные, но и 1,4 ГБ файлов с информацией о богатейших клиентах финучреждения.

Личные данные более 50 тыс клиентов, случайно попавшие в руки адвоката, включали конфиденциальную информацию: имена клиентов, номера социального страхования, размер их инвестиционного портфеля и сборы, взимаемые банками. Кроме того, большинство затронутых пользователей являются клиентами Wells Fargo Advisors — филиала банка, который обслуживает инвесторов с высокой чистой стоимостью активов.

При желании, бывший сотрудник банка, чей адвокат получил файлы, мог бы вполне законно сделать эти конфиденциальные данные достоянием общественности. Однако он пообещал, что не допустит раскрытия информации, содержащейся на диске.

Раскрытие секретных данных в таких крупных масштабах повысило беспокойство по поводу легкости, с которой конфиденциальная информация может быть взломана, случайно разглашена или слита. Клиенты ожидают от банков более строгого внутреннего контроля для защиты своих данных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что прибыль крупнейших банков США превысила прогнозы. По всем показателям превысить прогнозы аналитиков удалось и банковской компании Wells Fargo.

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По материалам nytimes.com