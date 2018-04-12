Ипотека по-новому: крупный банк выдает кредиты в приложении

Bank of America запустил услугу цифровой ипотеки

Финансовый конгломерат Bank of America (BofA) запустил услугу цифровой ипотеки. С помощью нового сервиса в виде мобильного приложения клиенты могут быстро решать вопросы по ипотеке без визита в банк.

Используя приложение BofA на мобильном или компьютере с доступом к интернету, клиент может оставить заявку на ипотеку. После этого он получит подтверждение своего запроса. Однако сделку ему придется закрывать лично — для этого надо будет прийти в банк.

В случае возникновения каких-либо проблем с заполнением заявки или других вопросов по ипотеке, клиент может в любой момент проконсультироваться со специалистом по кредитованию онлайн или по телефону.

Ранее считалось, что клиентам удобнее обсуждать ипотеку с экспертами в отделении банка. Однако недавний опрос BofA показал, что американцы поддерживают цифровую ипотеку.

Мишель Мур

руководитель отдела цифрового банкинга BofA

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bank of America запатентовал систему автоматического обмена цифровых валют. В документе описывается механизм обмена одной криптовалюты на другую, при котором все необходимые данные о курсах будут загружаться из внешних источников.

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По материалам: finextra.com