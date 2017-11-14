Банки будут использовать блокчейн для цифровой идентификации

Скоро жители Канады смогут подтверждать свою личность с помощью блокчейна

Новая система цифровой идентификации разработана компанией SecureKey Technologies совместно с IBM, которая предоставляет проекту собственную технологию блокчейн. Система будет открыта для пользователей, начиная с первой половины 2018 года. С помощью данной системы пользователи смогут подтвердить свою личность в ходе сотрудничества с банками, телекоммуникационными компаниями и государственными структурами, используя специальное приложение на смартфоне или девайсе на основе Windows.

Система предоставляет контроль над персональной информацией непосредственно пользователям и использует блокчейн для обхода центральной системы.

Шесть крупнейших кредитных учреждений Канады, включая Toronto-Dominon Bank и Королевский банк Канады, уже инвестировали в проект 24 млн долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-стартап собрал $150 млн через ICO. Австралийский блокчейн-стартап HCash собрал 150 млн долларов в ходе ICO – первичного размещения монет. Данная ICO-кампания стала крупнейшей в истории Австралии.

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По материалам thepaypers.com