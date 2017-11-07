Блокчейн-стартап собрал $150 млн через ICO

HCash привлек рекордную сумму для австралийского рынка через ICO

Австралийский блокчейн-стартап HCash собрал 150 млн долларов в ходе ICO – первичного размещения монет. Данная ICO-кампания стала крупнейшей в истории Австралии.

В ходе ICO – с 28 июня по 15 июля — HCash привлек около 21 тыс биткоинов, что эквивалентно 150 млн долларов по сегодняшнему курсу, что является рекордом для австралийского рынка. Большая часть инвестиций поступила из Китая, где наблюдается огромный интерес к технологии сайдчейнов и обмену данными между разными блокчейнами.

В HCash также занимаются разработкой технологии защиты криптовалют от квантовых атак. Сайдчейн HCash связывает традиционные блокчейны с помощью безблочной системы направленных ациклических графов, что повышает безопасность и скорость транзакций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сумма ICO-сделок снова бьет рекорды. Совокупный объем финансирования ICO вырос еще на $1 млрд за последние 2 месяца.

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По материалам cryptocoinsnews.com