Три четверти американцев никогда не слышали об ICO — опрос

Наиболее осведомленной относительно криптотокенов оказалась возрастная категория 18 до 44 лет

Опрос, проведенный LendEDU, показал, что 75% американцев никогда не слышали о такой модели финансирования, как первичное размещение монет (ICO).

LendEDU, цифровой консультант по студенческим кредитам, в конце октября 2017 года опросил около 1000 граждан США об эфире и токене Ripple XRP. Вопросы были разными: начиная от того, слышали ли респонденты об эфире и XRP, и заканчивая тем, собираются ли они инвестировать в криптовалюты.

Согласно опросу, 31% респондентов слышали об эфируме (при этом 18% планируют инвестировать в него). О XRP слышали почти 22% респондентов, причем 14% намерены прикупить монет себе.

Примерно треть респондентов в возрасте от 18 до 44 лет планировали инвестировать в эфир, тогда как другая треть не собирается этого делать. Остальные респонденты затруднились с ответом.

Среди людей в возрасте 45 лет и старше 89-98% респондентов заявили, что они либо не собираются инвестировать в эфириум, либо не уверены, будут ли это делать.

Результаты исследования соответствуют предыдущему опросу LendEDU о биткоине. В нем тоже большинство взрослых респондентов оказались менее осведомлены о биткоине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cумма ICO-сделок снова бьет рекорды. Совокупный объем финансирования ICO вырос еще на $1 млрд за последние 2 месяца.

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По материалам thepaypers.com