Крупный банк позволит снимать наличку в банкоматах с помощью смартфона

Клиенты банка смогут воспользоваться преимуществами NFC-модуля, которым теперь оснащены 40% банкоматов

Крупный американский банк Wells Fargo модернизировал более 5 тыс банкоматов, внедрив технологию, которая позволяет клиентам получать доступ к своим счетам и снимать наличные, используя смартфон вместо дебетовой карты.

Ранее Wells Fargo позволил клиентам получать доступ к банкомату путем создания специального кода в приложении банка для смартфонов.

Теперь же банкоматы оборудовали NFC-модулем. Клиенты могут использовать телефон с Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, вместо того, чтобы вставлять в устройство дебетовую карту. При этом, как отметили в банке, клиентам все равно нужно будет ввести свой PIN-код для получения наличных.

Большинство современных телефонов позволяют пользователям хранить кредитные и дебетовые карты для совершения мобильных платежей без необходимости в наличии физической пластиковой карты. Wells Fargo решил не отставать от прогрессивных тенденций.

Банк планирует обновить еще более 13 тыс банкоматов, внедрив в них NFC к 2019 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы выбрали лучший банк и платежную систему. В целом украинские пользователи определили 357 победителей в 22 категориях.

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По материалам cnbc.com