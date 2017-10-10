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НБУ выбрал еще один банк для хранения своих запасов наличности

10.10.2017 15:08

Это уже третье финучреждение, которому НБУ предоставил такой статус

НБУ выбрал еще один банк для хранения своих запасов наличности. Фото: businesslive.co.za

АО «Райффайзен Банк Аваль» получил статус уполномоченного банка по хранению запасов наличности Национального банка Украины. Таким образом, он стал третьим банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности НБУ по разрешениям последнего. Также финучреждение будет обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

Райффайзен Банк Аваль письменно обратился в НБУ с намерением стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности и предоставил регулятору необходимую информацию, подтверждающую его соответствие определенным критериям.

В частности, банк имеет 25-летний опыт работы и разветвленную сеть отделений в 22 областях Украины. По состоянию на сентябрь этого года в АО «Райффайзен Банк Аваль» функционирует 507 отделений и 39 касс пересчета (из них 22 — на уровне областных центров).

Нацбанк продолжает делегировать часть функций, выполняемых им в регионах, другим участникам рынка — банкам. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока действует в Украине, к делегированной модели.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ сообщили, сколько банков не выполнили требования по докапитализации. Согласно требованиям Национального банка, минимальный уровень докапитализации банков должен составлять не ниже 200 млн грн.

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Рубрики: Raiffeisen BankБанкиДеньгиНБУНовостиУкраина
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