НБУ выбрал еще один банк для хранения своих запасов наличности

Это уже третье финучреждение, которому НБУ предоставил такой статус

АО «Райффайзен Банк Аваль» получил статус уполномоченного банка по хранению запасов наличности Национального банка Украины. Таким образом, он стал третьим банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности НБУ по разрешениям последнего. Также финучреждение будет обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

Райффайзен Банк Аваль письменно обратился в НБУ с намерением стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности и предоставил регулятору необходимую информацию, подтверждающую его соответствие определенным критериям.

В частности, банк имеет 25-летний опыт работы и разветвленную сеть отделений в 22 областях Украины. По состоянию на сентябрь этого года в АО «Райффайзен Банк Аваль» функционирует 507 отделений и 39 касс пересчета (из них 22 — на уровне областных центров).

Нацбанк продолжает делегировать часть функций, выполняемых им в регионах, другим участникам рынка — банкам. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока действует в Украине, к делегированной модели.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ сообщили, сколько банков не выполнили требования по докапитализации. Согласно требованиям Национального банка, минимальный уровень докапитализации банков должен составлять не ниже 200 млн грн.

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