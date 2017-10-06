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Украинцы активно продают иностранную валюту — НБУ

06.10.2017 15:56

В сентябре украинцы продали на $41 млн больше валюты, чем купили

Украинцы активно продают иностранную валюту — НБУ. Фото: rothira.com

Согласно данным Национального банка, в сентябре чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила $40,6 млн.

Так, банки продали наличной валюты населению на $665,5 млн, купили – на $706,1 млн.

Показатели месяца соответствуют устоявшейся тенденции. Всего с начала 2017 года украинцы продали банкам на $2,036 млрд больше наличной валюты, чем купили.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ упростил банковские переводы валюты за рубеж. Национальный банк отменил требование к банкам предоставлять скан-копии документов для анализа финансовых операций.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БанкиДеньгиНБУНовостиУкраина
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