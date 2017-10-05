НБУ упростил банковские переводы валюты за рубеж

Национальный банк отменил требование к банкам предоставлять скан-копии документов для анализа финансовых операций

Национальный банк Украины упростил для банков анализ операций клиентов при покупке ими и перечислении за рубеж валюты. Новые правила распространяются как на юридических, так и на физических лиц.

Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

Клиентам больше не требуется предоставлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций, сообщают в НБУ со ссылкой на постановление №98, которое вступает в силу сегодня, 5 октября.

Согласно новым правилам, теперь не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору. Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.

Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов, считают в НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за лето в банках Украины рекордно выросло количество дефолтных кредитов. Самая большая доля проблемных кредитов в неплатежеспособных банках.

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