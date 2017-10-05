Крупная американская компания закроет офис в Украине

О планах Intel уйти из Украины сообщают СМИ

Американская компания-производитель микропроцессоров Intel намерена закрыть свой офис в Украине.

Согласно сообщениям СМИ, партнеры, которые сотрудничают с Intel Украина, получили письмо с просьбой вернуть образцы продукции «в связи с ликвидацией компании Интел Украина».

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, украинское юрлицо Intel пока не пребывает в процессе прекращения. В самом представительстве информацию о закрытии офиса не подтверждают.

Intel открыла офис в Украине в 1992 году. Основные функции украинского офиса компании — это продажа и поддержка.

Первое полугодие 2017 года оказалось успешным для Intel на рынке Украины, тем более, если учесть кризисные 2013-2015 гг.: поставки ПК в страну выросли на 27,3% по сравнению с 2016 годом и достигли 550 тыс единиц. За аналогичный период объем рынка серверов достиг $19 млн, продемонстрировав рост на 20%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Intel инвестировала более $1 млрд в искусственный интеллект. С целью более глубокого изучения ИИ, Intel занялась корпоративной реструктуризацией и приобрела несколько стартапов в этой сфере.

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По материалам ain.ua