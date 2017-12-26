Крупный инвестбанк допускает падение курса биткоина до нуля

Результатами исследования рынка криптовалюты специалисты поделились с клиентами в специальной аналитической записке

Специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом заявили, что курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.

Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным инвестбанка, из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства биткоины принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться.

По его словам, снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалюты.

Ежедневный объем торгов биткоина сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке составляет около $5,4 трлн.

По данным издания, не может похвастаться сеть биткоина и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткоина составляет $300 млн, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.

«Можно считать биткоины валютой? Нет. Нет процентной ставки, связанной с биткоином. Цифровым золотом? Может быть. Но для него нет никакого практического применения, в то время как золото используется в электронике и ювелирных изделиях. Однако, инвесторы, вероятно приписывают ему какую-то ценность. Это платежная сеть? Да, но ее очень сложно масштабировать и не брать комиссий за транзакции» — Джеймс Фосетт, аналитик Morgan Stanley

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших банков в мире создаст площадку для торговли криптовалютой. Торги на площадке должны стартовать уже в следующем году.

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По материалам minfin.com.ua