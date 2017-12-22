Один из крупнейших банков в мире создаст площадку для торговли криптовалютой

Торги на площадке должны стартовать уже в следующем году

Банковский гигант Goldman Sachs создаcт площадку для торговли биткоином и другими криптовалютами. Сейчас проект находится на начальных стадиях — банк ищет сотрудников и прорабатывает логистику. Конечная цель — запустить торги к июню 2018 года.

Таким образом, Goldman Sachs может стать первым крупным банком, занимающимся операциями с криптовалютами, которые заметно выросли в цене в этом году. Так, незадолго до ценового спада биткоин преодолел отметку в $20 тыс.

Кроме того, Goldman Sachs является одной из немногих финансовых организаций, предлагающих биткоин-фьючерсы для выбранных клиентов. Их также предлагают CBOE и CME.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты. На криптовалютные операции будут введены налоговые льготы.

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По материалам techcrunch.com