Крупный инвестиционный банк может открыть криптовалютную площадку

Barclays Bank может сделать шаг в криптовалютный сектор

Согласно инсайдерам, крупный британский банк очень скоро может открыть криптовалютную торговую площадку. Это может произойти всего через неделю после публикации отчета о том, что распространение криптовалют напоминает инфекционное заражение, сообщает Newsbtc.

Также в сеть просочилась информация, что банк рассматривает потенциальное партнерство с Goldman Sachs и планирует развиваться в криптовалютном направлении.

Пресс-секретарь банка Эндрю Смит отметил, что банк пока не готов окончательно приступить к разработке платформы. Но Смит подчеркнул, что банк постоянно следит за развитием событий в цифровом валютном пространстве и будет продолжать диалог со своими клиентами относительно их потребностей и намерений на этом рынке.

Если Barclays все же решит сделать шаг в сторону криптовалютной индустрии, то он станет первым крупным европейским инвестиционным банком со специализированной криптовалютной площадкой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно мы сообщали о том, что крупный банк открыл FinTech-подразделение. Barclays Bank запустил новое венчурное подразделение Barclays UK Ventures (BUKV) для инвестиций и сотрудничества с техническими компаниями. Это решение было принято с целью найти новые возможности для развития банка и внедрения инноваций.

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По материалам newsbtc.com