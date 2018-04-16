Авторитетный банк спрогнозировал курс гривны на 2018 год

В Goldman Sachs подтвердили укрепление курса гривны к концу 2018 года

Финансовые аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs убеждены, что гривна со временем укрепится на рынке. Согласно их прогнозам, курс национальной валюты Украины в течение 12 месяцев увеличится до 25 грн за $1.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на аналитический обзор инвестбанка от Интерфакс-Украина.

По мнению экспертов Goldman Sachs, гривна начала укреплять свои позиции с начала 2018 года. Однако в первые месяцы прошлого года динамика курса гривны не была такой прогрессивной.

Так, в середине августа 2017 года в Goldman Sachs спрогнозировали, что курс гривны увеличится в течение 3 месяцев до 25,3 грн/$, в перспективе полугода — до 25 грн/$. К концу 2018 года курс украинской валюты будет 24,8 грн/$.

В последние дни августа 2017 года гривна имела низкие перспективы укрепления. По оценкам специалистов Нацбанка, такие нисходящие показатели связаны со спекуляциями относительно девальвации национальной валюты, которая ожидалась осенью 2017 года. С августа прошлого года курс гривны продолжал снижаться и в конце 2017 остановился на отметке 28,09 грн/$.

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Ранее в Нацбанке рассказали, почему падала гривна в октябре 2017 года. Согласно монетарному обзору НБУ, в октябре на валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривну, вызванного ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли.

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По материалам minfin.com.ua.