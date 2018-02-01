Украина преуспела в борьбе с отмыванием денег — международные эксперты

Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) 30 января обнародовал Отчет по результатам пятого раунда оценки Украины.

Так, в отчете говорится, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Наше государство не требует специальных контрольных мероприятий со стороны MONEYVAL и FATF.

В отчете также отмечен высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.

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Ранее в НБУ сообщили, что в Украине растет онлайн-мошенничество. По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александра Яблунивского, такой тренд объясняется изменением фокуса внимания мошенников с технологических методов мошенничества на человеческий фактор.

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