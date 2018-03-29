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PaySpaceMagazine

Крупный украинский банк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования

29.03.2018 15:58

Деньги в кредит можно получить меньше чем за полчаса

Крупный украинский банк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования. Фото: asiptech.com

ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц. С его помощью можно оформить кредит сроком до 24 месяцев на любые нужды прямо на сайте. Максимальная сумма кредита составляет 50 тыс грн.

Главная задача нашего нового сервиса - дать возможность каждому клиенту в случае необходимости получить кредит за считанные минуты, без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов. Сегодня в большинстве торговых точек наш банк обеспечивает возможность покупать все что угодно в рассрочку, но если без наличных никак не обойтись, мгновенный онлайн-кредит поможет получить деньги в любом месте и в любое время
Евгений Васильцов
руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка

Для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта ПриватБанка. Процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно отметить банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут. В банке отмечают, что погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее был назван лучший банк в Украине по версии Global Finance. Global Finance опубликовал результаты рейтинга банков.

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Рубрики: БанкиКредитованиеНовостиПриватБанкУкраина
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