Крупный украинский банк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования

Деньги в кредит можно получить меньше чем за полчаса

ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц. С его помощью можно оформить кредит сроком до 24 месяцев на любые нужды прямо на сайте. Максимальная сумма кредита составляет 50 тыс грн.

Евгений Васильцов

руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка

Для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта ПриватБанка. Процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно отметить банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут. В банке отмечают, что погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее был назван лучший банк в Украине по версии Global Finance. Global Finance опубликовал результаты рейтинга банков.

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