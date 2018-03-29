Крупный украинский банк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования

Деньги в кредит можно получить меньше чем за полчаса
ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц. С его помощью можно оформить кредит сроком до 24 месяцев на любые нужды прямо на сайте. Максимальная сумма кредита составляет 50 тыс грн.
Для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта ПриватБанка. Процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно отметить банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут. В банке отмечают, что погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее был назван лучший банк в Украине по версии Global Finance. Global Finance опубликовал результаты рейтинга банков.
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