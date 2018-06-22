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PaySpaceMagazine

Крысы сгрызли более миллиона рупий, забравшись в банкомат

22.06.2018 13:39

В Индии крысам удалось проникнуть внутрь банкомата

Крысы сгрызли более миллиона рупий, забравшись в банкомат. Фото: psm7.com

Забравшись в один из индийских банкоматов в штате Ассам, крысы погрызли около 1,2 млн рупий ($17,6 тыс). Это выявили должностные лица банка после того, как местные жители стали жаловаться на неисправность банкомата — он перестал выдавать наличные.

Когда сотрудники банка пришли проверить состояние устройства, внутри банкомата была обнаружена мертвая крыса и множество измельченных банкнот.

Мы проверили и выяснили, что это происшествие не связано с преступной деятельностью. Похоже, крысы проникли в устройство через небольшое отверстие для проводов
Мугдхаджоти Дев Маханта
суперинтендант районной полиции

На фотографиях с места происшествия видно, что банкомат заполнен измельченными купюрами по 500 и 2000 рупий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы смогут менять валюту через банкоматы и терминалы. Национальный банк упростит проведение операций по обмену валют.

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По материалам dailymail.co.uk

Рубрики: БанкиБанкоматыБезопасностьДеньгиНовости
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