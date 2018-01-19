КТС стала участником программы Tokenization Visa Ready

Это позволит CTS Ltd. предлагать банкам собственное мобильное приложение по схеме White Label

Компания ООО «Карточные Технологии и Системы» (CTS Ltd.), поставляющая решение MOBO.CARDS Application Platform для проектов мобильных банковских цифровых кошельков для бесконтактных платежей по технологии HCE, подписала договор с платежной системой VISA. В рамках данного договора компания становится участником программы Tokenization Visa Ready в качестве поставщика токенов-посредников Token Requester (TR-TSP) и планирует в ближайшее время пройти предусмотренную программой функциональную сертификацию.

Это позволит CTS Ltd. предлагать банкам собственное мобильное приложение по схеме White Label (цифровой кошелек HCE NFC), подключаемое к платформе для предоставления услуг токенизации платежных карточек в рамках сервиса Visa Token Service.

Для банков, планирующих интегрировать функциональность бесконтактных платежей в свои приложения мобильного банкинга, компания CTS Ltd. предоставляет мультиплатежный SDK c возможностью использования в двух платежных системах.

Одно из последних решений, которое предлагает компания — интеграционный компонент FastTack, позволяющий обеспечить внедрение Third Party Wallets (Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay) для клиентов банка.

Данное решение может поставляться в комплексе с компонентами для управления жизненным циклом токенов для платежных систем VISA и Mastercard.

Решениями компании уже воспользовались банки, как: АО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Акционерный Банк «Пивденный», ПАО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», АО «Банк Грузии» (Грузия), АО «АТФБанк» (Казахстан).

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