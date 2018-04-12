Рокфеллеры не заинтересованы в краткосрочной прибыли от криптовалют
Венчурный фонд Рокфеллеров Venrock, который управляет капиталом в $2,6 млрд, начал сотрудничество с инвестиционной группой CoinFund, чтобы помочь предпринимателям запустить проекты, основанные на технологии blockchain.
Партнер Venrock Дэвид Пакман прокомментировал инициативу, и сообщил, что фонд желает сотрудничать с командой, которая фактически создала множество различных криптоэкономических проектов и проектов на основе криптографических токенов.
При этом Пакман подчеркивает, что Venrock не заинтересован в краткосрочной прибыли, а рассчитывает на долгосрочную прибыль от инвестиций в blockchain и криптовалюту.
CoinFund была основана в 2015 году и базируется в Бруклине, Нью-Йорк. Группа инвестировала в ряд blockchain проектов, включая Kik, приложение для обмена мгновенными сообщениями, и сотрудничает с CoinList, технологической платформой, которая помогает компаниям запускать ICO.
Соучредитель CoinFund Джейк Брукман сказал, что его компании весьма импонирует приток денег Рокфеллеров в криптовалютные проекты.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что популярный интернет-магазин запретил упоминать криптовалюты и ICO. Интернет-магазин Taobao, которым управляет китайская компания Alibaba, обновил список товаров и услуг, запрещенных для размещения на сайте. В ассортименте такой продукции есть позиции, связанные с криптовалютами.
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По материалам freedman.club