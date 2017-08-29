Курс евро к доллару достиг рекордного за последние два года уровня

Впервые с 2015 года курс поднялся до отметки в $1,2 за евро

Евро вырос на 0,6% до $1,2045 по состоянию на 9:00 в Лондоне. Теперь валюта торгуется выше психологического уровня в $1,2 впервые с января 2015 года. Таким образом, европейская валюта опровергла прогнозы аналитиков о своей слабости в начале года, когда некоторые даже предсказывали паритет с долларом.

Евро укрепился на максимально высоком за последние два года уровне незадолго после того, как военные КНДР запустили баллистическую ракету, пролетевшую над Японией и упавшую в Тихом океане. Аналитики связывают снижение курса американской валюты со слабостью США, власти которых не сумели добиться от Ким Чен Ына прекращения ракетных испытаний.

Эксперты также отмечают, что рост курса евро происходит в преддверии заседания руководства Европейского центрального банка, где может быть принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики.

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Ранее сообщалось о том, что Нацбанк снял ограничения на выдачу валюты вкладчикам. Национальный банк отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов.

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По материалам bloomberg.com