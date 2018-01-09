LG Pay вскоре запустится на крупном рынке

Компания LG рассказала, когда состоится запуск ее мобильной платежной системы в США

Компания LG Electronics объявила, что запуск ее мобильной платежной системы LG Pay в США состоится в июне 2018 года.

LG Pay работает в Южной Корее с июня прошлого года. Платежный сервис хочет догнать Samsung Pay, который в настоящее время доступен в 18 странах, включая США, Китай, Австралию, Великобританию, Сингапур, Испанию и Швейцарию.

Задействуя технологию беспроводной магнитной связи, LG Pay позволяет пользователям совершать платежи, прикасаясь смартфоном к терминалу. Samsung Pay обеспечивает такую же функцию с помощью технологии Magnetic Secure Transmission.

В компании LG сообщили, что рассматривают возможность запуска своей мобильной платежной системы в США под брендом LG Wallet.

В этом году компания также планирует расширить линейку смартфонов, поддерживающих платежный сервис, до телефонов среднего класса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Android Pay и Google Wallet объединят в один платежный сервис. Google объединит все свои платежные сервисы под одним брендом.

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По материалам thepaypers.com