M-commerce: в каких странах шопинг со смартфона наиболее популярен

Количество покупок с мобильных устройств активнее всего растет в развивающихся странах

Согласно последнему обзору Mastercard Mobile Shopping Survey, количество покупок с мобильных устройств стремительно растет на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, опережая по этому показателю более развитые страны.

Лидерами региона по темпам развития мобильной коммерции стали Филиппины (53,5%) и Малайзия (55,6%) с самым высоким в годовом исчислении ростом — 12,6% и 10,1% соответственно.

Между тем, потребители в Индии (75,8%) сохраняют лидерство на рынке m-commerce второй год подряд. Потребители в этой стране совершили хотя бы одну покупку через свои мобильные телефоны в течение трех месяцев, предшествующих опросу.

Покупатели со смартфонов в Китае оказались на втором месте с показателем 71,4%, далее следует Таиланд — 65%. При этом, среди потребителей в развитых странах, таких как Япония (31%), Австралия (26%) и Новая Зеландия (26%) мобильная коммерция не так популярна.

Пристрастие к мобильному шопингу потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе также способствует более частому использованию цифровых кошельков. В этом регионе 22,3% пользуются таким способом оплаты. Потребители региона также с удовольствием пользуются платежами на основе QR-кодов. Такой способ оплаты наиболее популярен в Китае (42,6%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что на мобильную коммерцию будет приходиться около половины всех онлайн-продаж. Несмотря на раскачку, мобильная электронная коммерция будет составлять половину всех онлайн-продаж к 2020 году — около $250 млрд в год.

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По материалам paymentscardsandmobile.com