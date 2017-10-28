Mastercard и Western Union интегрируют свои сервисы денежных переводов

Известные платежные компании заключили партнерство

Компании Mastercard и Western Union объявили о партнерстве с целью интегрировать Mastercard Send в сервис денежных переводов Western Union.

Интеграция позволит клиентам Western Union быстро и удобно отправлять средства на дебетовые и кредитные карты в США. Сервис денежных переводов будет доступен и для карт других провайдеров.

Новая услуга Western Union, которая запустится в начале 2018 года, позволит осуществлять цифровые переводы в пределах США через westernunion.com и мобильное приложение WU. При этом отправители смогут использовать средства как с дебетовой и кредитной карты, так и с банковского счета.

Напомним, Mastercard Send — это программа, поддерживающая инновационные платежные решения. Mastercard предоставляет финучреждениям легкий в использовании API, — один из более чем 35, доступных на портале разработчиков Mastercard. При поддержке сети платежной системы, банки в дальнейшем банки получают выгоду от упрощенного расчета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard представил решение для B2B-платежей на блокчейне. Новое решение в компании считают безопасным, проверенным и простым в масштабировании.

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По материалам thepaypers.com