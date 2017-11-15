Mastercard создаст систему обработки платежей на блокчейне

Компания уже подала соответствующую патентную заявку

Компания Mastercard подала патентную заявку, в которой описывается система обработки платежей, основанная на технологии блокчейн, которая обеспечивает мгновенное поступление на счет средств в качестве оплаты за предоставленные товары и услуги, а также мгновенную обработку трансграничных платежей.

У системы есть и масса других преимуществ. Она будет хранить всю необходимую информацию о транзакции: размер платежа, гарантии проведения платежа, счета контрагентов и сообщения, прикрепленные к переводу. Также, гарантируется прозрачность и чистота проводимых транзакций. Благодаря системе отправленные деньги можно видеть мгновенно, без необходимости прохождения процедуры обработки.

Это — далеко не первый проект Mastercard с использованием технологии блокчейн. В прошлом месяце компания анонсировала запуск платформы на основе блокчейна, которая поможет банкам существенно ускорить обработку платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard и Western Union интегрируют свои сервисы денежных переводов. Интеграция позволит клиентам Western Union быстро и удобно отправлять средства на дебетовые и кредитные карты в США. Сервис денежных переводов будет доступен и для карт других провайдеров.

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По материалам coindesk.com