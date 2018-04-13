Над чем будут работать blockchain-эксперты?

Mastercard в четверг объявил о том, что в штат компании было нанято 175 новых разработчиков, в том числе и специалистов по blockchain, сообщает Coindesk.

Разработчики приступят к своим обязанностям в офисе Mastercard в Леопардстоуне, Ирландия (в штаб-квартире Masterсard Labs). Согласно пресс-релизу, новые сотрудники займутся разработкой более эффективных платежных систем.

Соня Джилон, менеджер Masterсard в Ирландии, заявила о том, что компания работает над расширением доступа к финансовым услугам.

Также она добавила, что компания ведет проекты, которые способствуют успешной финансовой интеграции как в стране, так и за ее пределами. Masterсard работает над обеспечением потребителей, предприятий и правительств самыми инновационными и безопасными способами платежей.

Напомним, компания выпустила ряд экспериментальных API на основе blockchain в 2016 году, сообщив CoinDesk, что главной целью было «дать разработчикам возможность использовать новые технологии, которые еще не были коммерциализированы компанией». В октябре прошлого года было объявлено, что фирма будет использовать эти программы для облегчения транзакций между предприятиями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что компания Mastercard готова поддержать выпуск национальных криптовалют. Председатель Mastercard в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ари Саркер сказал, что платежная компания с радостью рассмотрит возможность облегчения использования цифровых валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов — Mastercard

По матеиалам coindesk.com