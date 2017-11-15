Microsoft интегрирует платежи в Skype для предпринимателей

Новый сервис дает пользователям возможность принимать платежи, заказы и делать заметки прямо в Skype

Microsoft анонсировал планы по интеграции услуги онлайн-платежей в аккаунты Skype для бизнеса.

Аккаунты Skype для бизнеса (Skype Professional Account) предназначены для владельцев небольшого бизнеса, например, для репетиторов, инструкторов и консультантов. Новый сервис объединяет характеристики сторонних онлайн-платформ для платежей и Outlook, что позволяет пользователям принимать платежи, заказы и делать заметки прямо в Skype.

В компании сообщают, что в рамках тестового периода услуга будет бесплатной. Размер платы за использование сервиса после тестового периода не уточняется. Пользователи могут подписаться на тестовый период на официальном сайте Skype. Сейчас услуга доступна только в США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США впервые запустилась банковская система платежей в реальном времени. Система позволяет клиентам отправлять и получать платежи внутри страны за несколько секунд вместо нескольких дней.

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По материалам thepaypers.com