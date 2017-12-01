Минфин выступил против покупки банка «Укрпоштой»

В министерстве призывают подождать с покупками финучреждений, пока не завершатся банковские реструктуризации и финансисты не решат все свои проблемы

Министерство финансов Украины выступает против покупки банка национальным почтовым оператором «Укрпоштой». Об этом заявили в пресс-службе министерства.

Минфин акцентировал внимание на том, что его главной задачей на сегодняшний день является реструктуризация украинского банковского сектора. Поэтому министерство готово пойти «Укрпоште» на встречу.

Отметим, что сейчас «Укрпошта» проводит переговоры с разными небольшими банками для дальнейшего партнерства. По словам руководителя «Укрпошты» Игоря Смелянского, за пять лет компания сможет увеличить доходы с 4,4 млрд грн до 13 млрд грн.

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Ранее сообщалось о том, что «Укрпошта» рассматривает возможность покупки банка. Почтовый оператор не хочет отступать от своих планов по предоставлению финуслуг.

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По материалам ubr.ua