«Укрпошта» рассматривает возможность покупки банка

Почтовый оператор не хочет отступать от своих планов по предоставлению финуслуг

«Укрпошта» рассматривает три варианта развития предоставления финансовых услуг: самостоятельно, путем покупки банка или сотрудничества с другими банками. Об этом сообщил глава «Укрпошты» Игорь Смелянский.

По его словам, «Укрпошта» уже ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.

Согласно меморандуму с МВФ, Украина больше не может создавать госбанки, а «Укрпошта» хочет, чтобы ей позволили расширить перечень предоставляемых финуслуг для того, чтобы стать прибыльной.

Напомним, «Укрпошта» в июне бросила вызов банкам: она захотела стать квазибанком и установить монополию на безналичные расчеты в сельской местности. Группа депутатов подала в парламент законопроект № 6601, который позволит «скрестить» финансовые и почтовые услуги в одной госкомпании.

Независимая ассоциация банков Украины заявила, что ассоциация, а также «НБУ, ЦКР и ЕБА выступают против предоставления «Укрпочте» полномочий банка без получения лицензии».

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Ранее сообщалось о том, что еще два украинских банка могут объединиться в один. Индустриалбанк придумал способ слияния с Экспресс-банком.

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По материалам finclub.net