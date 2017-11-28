В Черную пятницу украинцы установили рекорд по покупкам в рассрочку

В Черную пятницу был установлен национальный рекорд покупки товаров в рассрочку

По данным ПриватБанка, который обеспечивает работу сервисов онлайн-кредитования «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями», за сутки Черной пятницы объем продаж товаров в кредит вырос вдвое по сравнению со среднесуточным показателем и достиг 53 млн грн.

Рекордный рост — в 3,5 раза — обеспечила онлайн-рассрочка в интернет-магазинах. 24 ноября клиенты ПриватБанка купили в онлайн-кредит товаров на 15 млн грн, причем большая часть покупок в Интернете в рассрочку была осуществлена ночью.

В целом, по итогам Черной пятницы пользователи карт ПриватБанка оплатили безналично вдвое больше покупок, чем в обычные дни. По информации банка, 24 ноября 2017 года оборот в сети торговых терминалов вырос до 630 млн грн. За сутки массовых распродаж свои покупки картами оплатили 2,4 млн украинцев.

Наиболее «затратными» оказались распродажи в сети электроники и бытовой техники, где средний чек в Черную пятницу достиг 3100 грн. На распродажах в обувных магазинах украинцы в среднем потратили по 2100 грн, на спортивные товары — 1500 грн, а в магазинах одежды в день распродаж средний чек составил 1250 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Monobank запускает новый сервис. Клиенты первого в Украине мобильного банка смогут оформлять покупки в рассрочку.

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