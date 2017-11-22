Мошенничество в Instagram: ПриватБанк сообщил о появлении новой схемы

Пользователям популярной соцсети предлагают «получить» 3800 грн

Пресс-секретарь «ПриватБанка» Инна Музычук сообщила на своей странице в Facebook о появлении новой мошеннической схемы. В ленте новостей Instagram начали появляться рекламные сообщения, в которых говорится, что якобы каждый гражданин Украины отныне может получить 3800 грн.

В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка.

При переходе по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации запрашиваются личные данные и информация о счетах в ПриватБанке.

В банке призывают не доверять такой рекламе, не переходить по сомнительным ссылкам, не разглашать личную информацию и данные своих банковских карточек и не регистрироваться на неизвестных сайтах.

Если вы заметили сомнительные операции по своим картам и считаете, что могли стать жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь на горячую линию 3700.

Увага, друзі! В інтернеті нова "акція" — "Президент підписав указ про "3800 грн кожному" (від творців "ви виграли авто… Geplaatst door Inna Muzychuk op woensdag 22 november 2017

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что задержан мошенник, организовавший финансовую пирамиду в Украине. Жертвами финансовой пирамиды стали около 2 тысяч граждан.

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