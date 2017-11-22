Uber умолчала о похищении хакерами данных миллионов клиентов и водителей

Хакеры получили $100 тыс за удаление данных и молчание

Хакеры похитили данные о 57 млн клиентах и водителях американской корпорации Uber. Ее руководство скрыло информацию о произошедшем и заплатило киберпреступникам за удаление указанных сведений.

Этот факт подтвердили представители Uber. Кибератака произошла в прошлом году. В результате хакеры узнали имена, электронные адреса и телефоны людей из разных стран, которые пользовались услугами Uber. Кроме того, они получили сведения личного характера о 7 млн водителей Uber, а также узнали номера 600 тыс автомобилей.

Руководство Uber заплатило хакерам $100 тыс за то, чтобы они сами удалили похищенную ими информацию и не предавали огласке произошедшее. В компании считают, что сведения, о которых идет речь, не были использованы преступниками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что японский финансовый конгломерат приобретет долю в Uber. Международный сервис вызова такси получит финансирование на сумму 1 млрд долларов.

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По материалам banki.ru