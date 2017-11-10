Uber собирается выйти на биржу в 2019 году

Компания Uber собирается провести IPO в 2019 году

Uber может провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в 2019 году. Об этом заявил новый глава компании Дара Хосровшахи, выступая на конференции Dealbook от New York Times.

По его словам, Uber может выйти на биржу в течение 18−36 месяцев. Однако окончательные сроки еще не согласованы.

Выступая на мероприятии, Хосровшахи отметил, что, оставаясь частной компанией, Uber «имеет те же недостатки, что и публичные компании, но при этом у него нет присущих им преимуществ».

В целом позиция Хосровшахи кардинально отличается от позиции бывшего главы компании Трэвиса Каланика, который хотел сохранить Uber частным как можно дольше и не видел необходимости в срочном выходе на биржу.

Дара Хосровшахи был назначен новым руководителем Uber в конце августа после ухода Каланика, последовавшего за чередой крупных скандалов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber представил собственную кредитную карту. Сервис Uber продолжает продвигаться в сферу финансовых услуг.

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По материалам insider.pro