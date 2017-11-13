Японский финансовый конгломерат приобретет долю в Uber

Международный сервис вызова такси получит финансирование на сумму 1 млрд долларов

SoftBank Group и Uber достигли соглашения, согласно которому японская компания инвестирует в сервис вызова такси около 1 млрд долларов.

Об этом пресс-служба Uber сообщила TechCrunch.

Сейчас рыночная капитализация Uber достигает 70 млрд долларов.

Сообщается, что SoftBank и Dragoneer Investment Group намерены купить акции Uber на общую сумму 9 млрд долларов. Таким образом, доля SoftBank в Uber достигнет 14%. Цены, по которым японский конгломерат приобретет акции пока не определена.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber собирается выйти на биржу в 2019 году. Uber может выйти на биржу в течение 18−36 месяцев. Однако окончательные сроки еще не согласованы.

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