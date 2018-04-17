Мошенники запустили фейковую криптогривну

Мошенники решили заработать на запуске фейковой национальной криптовалюты Украины — eUAH

В профильных СМИ появилась информация о том, что НБУ наконец запустил свой проект на Blockchain — украинскую криптовалюту, которая получила название eUAH. Сайт проекта был зарегистрирван совсем недавно — 16 марта. Имена его создателей неизвестны. В описании говорится, что инициатором выпуска криптогривны являются украинские госорганы — Госагентство по вопросам e-government, Нацбанк и Минюст.

У инициаторов проекта есть даже White paper, которая по оформлению очень похожа на обычные презентации Нацбанка. В ней говорится, что в 2019 году новая электронная гривна уже будет работать во всех сферах экономики и на нее будет приходиться до 15% всех платежей в стране.

При этом в указанных госструктурах об этом проекте никто не слышал. Советник главы Госагентства по вопросам e-government Константин Ярмоленко заявил, что создатели eUAH — мошенники, стремящиеся собрать средства с доверчивых пользователей под видом государственного ICO и исчезнуть.

В пресс-службе Нацбанка тоже открестились от eUAH. В ведомстве уточнили, что их пилотный проект по созданию национальной денежной единицы Украины в цифровой форме с использванием технологии Blockchain сейчас находится на стадии разработки и анализа — он не выносится на широкую общественность и проводится на условиях волонтерства.

На сайте eUAH говорится, что «криптогривневые токены» уже можно купить на двух площадках: Forkdelta и Etherdelta. На ресурсе Ethplorer.io можно отследить, что операции по псевдоукраинскому токену уже были. Хотя, как предполагает Ярмоленко, они были тестовые. Мария Иванова, которая ведет проект e-гривни в НБУ, сообщила, что информация о мошенниках уже передана в департамент безопасности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинский хакер продавал вирусы за криптовалюту. В целях конспирации хакер размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на веб-ресурсе, который находился на территории РФ.

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По материалам biz.liga.net