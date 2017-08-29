Московская биржа будет работать с криптовалютами

Сейчас идет работа над созданием соответствующей инфраструктуры

Московская биржа намерена запустить торги криптоактивами и уже работает над созданием соответствующей инфраструктуры.

Об этом сообщают в пресс-службе биржи.

Сейчас обсуждаются все юридические аспекты проекта, а также изучается спрос со стороны участников торгов и их клиентов на криптовалюты, а также производные на них.

Более того, Министерство финансов предлагает классифицировать криптовалюты как цифровой товар. Об этом сегодня сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. При этом, Моисеев называет криптовалюты «высокорискованным» активом, поэтому считает нужным оставить право на продажу и покупку криптовалют только за квалифицированными инвесторами.

Сейчас инициатива обсуждается Банком России и Московской биржей, добавил замминистра.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что российские банки введут единую биометрическую систему в 2018 году. Система будет распознавать лица и голоса пользователей.

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По материалам rns.online