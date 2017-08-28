В России запретят продажу биткоинов частным лицам

Право на продажу и покупку криптовалюты останется только за квалифицированными инвесторами

В Министерстве финансов РФ заявили о намерении запретить продажу криптовалюты биткоин частным лицам и оставить право продавать и покупать криптовалюты только за квалифицированными инвесторами.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, Минфин РФ намерено приравнять криптовалюты к финансовым активам и осуществлять сделки по их покупке и продаже через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

Напомним, в июне в России стартовала кампания в поддержку легализации криптовалют. Основная цель кампании — определение правового статуса криптовалют в стране и отмена неправомерных блокировок сайтов криптовалютной тематики и преследования биткоин-энтузиастов.

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Ранее сообщалось о том, что майнить криптовалюты можно будет с помощью бытовой техники. Крупная китайская компания подала патентную заявку на получение патента на разработку бытовых приборов с встроенными чипами для майнинга криптовалют.

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По материалам vesti.ru