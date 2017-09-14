На черный день: сколько денег откладывают жители США

Неудивительно, что американцы старших поколений откладывают на порядок больше, чем миллениалы

Согласно недавнему исследованию, более половины американцев имеют менее $1 тыс на своих сберегательных счетах.

GOBankingRates опубликовал результаты своего недавнего исследования, согласно которому 57% американцев имеют менее $1 тыс на своих сберегательных счетах. При этом, такие результаты лучше прошлогодних. В 2016 году 69% опрошенных сообщили, что отложили на черный день менее $1 тыс.

25% американцев теперь говорят, что они имеют сбережения в размере $10 тыс и более, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2016 году.

При этом, в текущем году 39% из 8 тыс респондентов сообщили, что не откладывают со своей зарплаты вообще ничего. В 2016 году таких респондентов было 34%.

Неудивительно, что американцы старших поколений откладывают больше, чем миллениалы. Так, миллениалы — потребители в возрасте от 18 до 34 лет — чаще других тратят всю свою зарплату и не откладывают ничего, в то время как американцы в возрасте 65 лет и старше часто имеют на личном сберегательном счету $10 тыс или более.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США легализовали беспилотные автомобили. Палата представителей США единогласно одобрила Закон об автономном вождении, который существенно ограничивает контроль государства над тем, как автопроизводители строят и проектируют автономные автомобили.

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По материалам pymnts.com