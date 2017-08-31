На пути к cashless: в Таиланде стандартизировали QR-коды

Visa, MasterCard и крупнейшие банки страны примут единый стандарт scan-to-pay

В этом году ведущие тайские банки и международные карточные компании примут стандартизированную систему платежей по QR-кодам. Ожидается, что это станет первым шагом на пути к отказу от наличных в Таиланде.

Потребители смогут сканировать коды для оплаты товаров и услуг через специальное приложение для смартфонов, поддерживающее любой банк и любые карты. Стандартизованная система платежей по QR-кодам подразумевает, что магазины и другие заведения могут показывать покупателям один QR-код, который будет работать независимо от того, клиентами какого банка они являются.

В программе уже около 20 участников, среди которых Visa, MasterCard, American Express и UnionPay. Крупные местные кредиторы Siam Commercial Bank и Kasikornbank уже запустили систему в тестовом режиме для кафе и служб мототакси Бангкока.

Банк Таиланда рассчитывает, что с этим решением цифровые платежи станут популярнее для небольших транзакций. Хотя относительно высокая доля тайцев (около 4/5) имеет банковские счета, мало кто пользуется кредитными картами. Для ежедневных платежей тайцы до сих пор чаще всего используют наличные.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Сингапур разработает универсальный QR-код для платежей. Универсальный QR-код облегчит платежи между различными платежными схемами, электронными кошельками и банками.

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По материалам asia.nikkei.com