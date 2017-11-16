Нацбанк готовит выпуск новой купюры

В 2017-2018 годах в обращении появится новая 100-гривневая купюра

Национальный банк Украины в 2017-2018 годах выпустит в обращение новую банкноту номиналом 100 грн.

НБУ подготовил целую серию памятных банкнот, которые будут посвящены этим событиям.

Также будет выпущена серия памятных монет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что назван банк-лидер по приросту депозитов в Украине. Его портфель срочных депозитов физических лиц увеличился за 9 месяцев текущего года на 9,6 млрд грн.

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По материалам finclub.net