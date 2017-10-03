Нацбанк ликвидировал еще один банк

Процедура ликвидации банка продолжится 1 год

Национальный банк решил ликвидировать киевский банк «Гефест».

Об этом сообщается в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В соответствии с решением правления Национального банка №639-рш от 29 сентября 2017 года исполнительной дирекцией ФГВФЛ принято решение о начале процедуры ликвидации банка «Гефест» и делегировании полномочий ликвидатора банка.

Процедура ликвидации банка продолжится 1 год (со 2 октября текущего года по 1 ноября 2018 года включительно).

Ликвидатором банка назначен Александр Куренной по 1 ноября 2018 года включительно.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления о начале процедуры ликвидации и делегировании полномочий ликвидатора банка.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за лето в банках Украины рекордно выросло количество дефолтных кредитов. Самая большая доля проблемных кредитов в неплатежеспособных банках.

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