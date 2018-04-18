В центробанке Японии объяснили, чем национальная криптовалюта грозит традиционному финсектору

В ближайшее время центральный банк Японии не собирается выпускать национальную криптовалюту, поскольку видит в этом угрозу для традиционной финансовой системы. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

По словам заместителя главы банка Масайоши Амамия, эмиссия цифровой валюты для прямого использования потребителями – с блокчейном или без – может поставить под удар существующую двухуровневую финансовую систему. Последняя, убежден Амамия, является «проверенной годами человеческой мудростью, позволяющей достигнуть эффективности и стабильности валютной системы».

Таким образом, считает он, подкрепленная центральным банком цифровая валюта изменит систему, но не обязательно сохранит ее финансовую стабильность.

Масайоши Амамия

замглавы Центробанка Японии

Тем не менее, Амамия не исключил появление такой цифровой валюты в будущем, добавив, что его ведомство уже начало исследовать технологию блокчейн с прицелом на другие направления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Ripple рассказали, как нужно регулировать криптовалюту. Компания выдвинула требования к британскому правительству.

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По материалам forklog.com