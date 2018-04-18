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PaySpaceMagazine

Национальная криптовалюта несет угрозу финсистеме — ЦБ Японии

18.04.2018 9:48

В центробанке Японии объяснили, чем национальная криптовалюта грозит традиционному финсектору

Национальная криптовалюта несет угрозу финансовой системе — центробанк Японии. Фото: cloudfront.net

В ближайшее время центральный банк Японии не собирается выпускать национальную криптовалюту, поскольку видит в этом угрозу для традиционной финансовой системы. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

По словам заместителя главы банка Масайоши Амамия, эмиссия цифровой валюты для прямого использования потребителями – с блокчейном или без – может поставить под удар существующую двухуровневую финансовую систему. Последняя, убежден Амамия, является «проверенной годами человеческой мудростью, позволяющей достигнуть эффективности и стабильности валютной системы».

Таким образом, считает он, подкрепленная центральным банком цифровая валюта изменит систему, но не обязательно сохранит ее финансовую стабильность.

Следовательно, эмиссия цифровой валюты ЦБ для общего использования – это аналог того, как если бы мы позволили населению и фирмам открывать счета прямо в центральном банке. Это может очень сильно повлиять на вышеупомянутую двухуровневую систему и финансовое посредничество частных банков
Масайоши Амамия
замглавы Центробанка Японии

Тем не менее, Амамия не исключил появление такой цифровой валюты в будущем, добавив, что его ведомство уже начало исследовать технологию блокчейн с прицелом на другие направления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Ripple рассказали, как нужно регулировать криптовалюту. Компания выдвинула требования к британскому правительству.

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По материалам forklog.com

Рубрики: БанкиКриптовалютыНовости
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