Компания Ripple выдвинула требования к британскому правительству

Команда Ripple призвала британское правительство последовать примеру Японии и начать внедрять новые правила, регулирующие деятельность крипторынка, сообщает The Cointelegraph.

Представитель Ripple Райан Загон заявил, что регуляторным органам страны необходимо найти золотую середину между предотвращением рисков и стимулированием инноваций. Согласно его заявлению, власти должны действовать опираясь на три основных принципа в вопросах регулирования: защита прав потребителей, борьба с отмыванием денег и поддержание финансовой стабильности.

Загон подчеркнул, что на данный момент рынку не хватает ясности и определенности, а принятый регуляторными органами подход «поживем – увидим» уже давно подлежит пересмотру. По его словам, на сегодняшний день наиболее эффективное законодательство криптовалютного рынка было представлено правительством Японии. Он отметил, что другие страны могли бы воспользоваться их опытом и разработать собственные правила.

Райан Загон считает, что государственное регулирование создаст своего рода «ограждения на магистрали», позволяя институциональным инвесторам принимать участие в деятельности крипторынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно мы сообщали о том, что банк Santander запустил денежные переводы на базе Ripple. Крупнейшая финансово-кредитная группа Santander запустила услугу перевода денег на основе блокчейн-технологии Ripple для частных клиентов в Испании, Великобритании, Бразилии и Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Ripple запустит мобильное приложение для перевода средств

По материалам cointelegraph.com