Налоговики США получат данные о трейдерах криптобиржи Coinbase

Налоговики подозревают, что не все американцы должным образом отчитываются о своих криптотрейдинговых доходах

Суд частично удовлетворил иск Налогового управления США (IRS) к американской бирже Coinbase.

По решению суда IRS будут переданы персональные данные, включая имена, даты рождения и адреса, а также данные об активности на платформе пользователей, которые купили, продали, перевели или получили биткоины в период с 2013 по 2015 год на сумму, превышающую $20 тыс.

Это решение знаменует окончание затянувшегося разбирательства между IRS и Coinbase, слушания по которому начались ещё в ноябре прошлого года. Столкнувшись с ответной реакцией торговой платформы, IRS было вынуждено умерить свои аппетиты и потребовать выдачи данных только самых крупных «уклонистов».

Граждане США обязаны отчитываться и уплачивать налог на доход, получаемый ими на биржах криптовалют, а IRS в целях налогообложения квалифицирует виртуальные валюты как биржевые товары. Согласно финальному решению суда, всего 800-900 граждан США отчитались о доходах, связанных с биткоин-транзакциями, в период с 2013 по 2015 год, в то время как число пользователей, объём операций которых за указанный период составляет $20 тыс и более, превышает 10 тыс.

И хотя Coinbase позиционирует это решение как свою «частичную победу», поскольку число пользователей, которым придётся объяснять, почему они забыли сообщить властям о своей активности на бирже, было снижено с 500 тыс до 14 тыс, многие считают, что может быть создан весьма опасный прецедент для рынка, который в первую очередь подкупает своей децентрализованностью и неконтролируемостью.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ttrcoin.com